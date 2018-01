Así cuelgan de una grúa a un ciudadano los amigos iraníes de Podemos por protestar

La brutal ejecución pública, de la que da cuenta 'Irán HRM', ha tenido lugar en la ciudad iraní de Salmas, provincia de West Zaerbaijan.

Ha sucedido apenas unas días antes de que el eurodiputado podemita Miguel Urbán, -en un vergonzoso y lamentabe ejercicio de cinismo-, condenara en la Eurocámara la política que se aplica en Irán, país que tiene a sueldo a su jefe Pablo Iglesias (cobra 3.000 euros al mes para que presente semanalmente para la televisión Hispan TV la tertulia 'Fort Apache'. (Con esta poca vergüenza condena Podemos a Irán en la Eurocámara mientras Iglesias cobra de los ayatolás).

Las recientes protestas en Irán

Tras sorprender esta república islámica el 27 de diciembre de 2017 al mundo, al anunciar que su temida ‘policía de la moral' (la ‘Gasht-e Ershad', o ‘Patrulla de Guía') ya no encarcelaría a ninguna mujer por infringir los severos códigos de vestimenta, sino que simplemente se las penalizaría con la asistencia obligatoria a unas clases de reeducación, vuelven a las andadas en esos lares tras las virulentas protestas que han tenido lugar estos días en gran parte del país, incluyendo la Universidad de Teherán.

