QQCCMH': Jaime y Sonia se desnudan para confesarnos sus más íntimos secretos sexuales

La pareja compuesta por Sonia y Jaime han posado desnudos en una sesión realizada por Joan Crisol en presencia del reportero Torito.

En las fotografías, que dejan muy poco trabajo a la imaginación de los lectores, se puede ver a los jóvenes recreando una peculiar boda. También han concedido una entrevista con declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, según recoge Ecoteuve.

La pareja ha reconocido que al comenzar la relación tenían muchas dudas: "Pensé que era un poco blandito, pero el día que me cogió me hizo polvo", afirma Sonia.

En cuanto al sexo, la pareja no ha tenido ningún problema en confesar sus experiencias sin tabúes. Han hablado de sus prácticas sexuales preferidas, a las que han reconocido añadir pequeños toques de agresividad: "Que me den una hostia controlada sí que me gusta", comentaba Sonia sin ningún pudor.

Además han afirmado que en la cama les gusta ser "muy escandalosos", tanto que incluso los vecinos están hartos de sus encuentros. Y en cuanto a sus fantasías, Sonia afirma que le gustaría estar con Jaime y que en la misma habitación hubiese un tío, una tía o una pareja que les mirase, pero "sin tocarnos".

