Así es el culo de Adriana Ugarte al natural y sin Photoshop

Sonriente y muy orgullosa, Adriana Ugarte (33) ha demostrado una vez más que no hay nada más bello que el cuerpo de una mujer al natural en una imagen en la que presume de trasero con celulitis y algo más redondeado de lo que estipulan los cánones en el mundo de la moda.

La actriz ha aprovechado para agradecer al fotógrafo lo bien que la hizo sentir durante la sesión fotográfica, una de las más bonitas de su vida: "Pocas veces me he sentido con un fotógrafo como contigo. Celebras cada milímetro que miras, agarras la luz sin despreciar nuestras sombras y todo,todito, lo pasas tú por el filtro del respeto, de la admiración y de algo que me gustaría que no perdiéramos nunca: la capacidad de seguir sorprendiéndonos y maravillándonos con los demás", según recoge Informalia.

Sus seguidores, que ya suman 215.000, han aplaudido una vez más la naturalidad de su musa y han alabado sus curvas: "Vaya pedazo de cuerpo y guapísima como siempre", "Femenina y real", "Auténtica belleza", "Natural y preciosa"...

Fuente: Informalia/Leer más

VIDEO DESTACADO: Lo que el viento se llevó...