Este es el porno que les gusta a las mujeres

Lesbianas", "tríos" y "squirt" (eyaculación femenina), son las categorías más buscadas por las mujeres que consumen pornografía en internet. También les interesa ver sexo entre hombres gay.

O al menos eso dice un reciente estudio conjunto realizado por los dos mayores sitios de porno online, Pornhub y Redtube, según recoge William Márquez en BBC Mundo.

La investigación también encontró que el promedio mundial de mujeres usuarias aumentó hasta llegar a sumar el 24% del total.

En América Latina, concluyó el estudio, hay varios países que sobrepasan ese promedio, particularmente Brasil con 35%, Argentina con 30%, y México con 28%.

Además, son ellas las que invierten más tiempo viendo el producto erótico.

Pero aunque varios sectores de esta industria pueden coincidir en que el consumo entre mujeres ha aumentado, algunos productores de pornografía con perspectiva femenina, como Erika Lust Film, señalan que el sondeo de Pornhub y Redtube no es científico y cuestionan los resultados.

Placer femenino

Pornhub y Redtube son dos sitios internet que ofrecen porno gratis -aunque tienen contenido "premium" por suscripción- que suman un tráfico de 60 millones de usuarios únicos al mes, según sus cifras.

Utilizando lo que denominan como "software analítico" de alta tecnología, realizaron una reciente actualización de una investigación sobre las preferencias femeninas cuando buscan porno titulada "Lo que las mujeres quieren".

Y lo que quieren, según esos resultados, son escenas entre lesbianas, sexo entre tres personas donde figuran las mujeres y la categoría llamada "squirt" o eyaculación femenina.

Estos términos de búsqueda se han vuelto más populares entre las mujeres en el último año, asegura Pornhub, así como los que implican el sexo oral, cunnilingus, masajes en tiempo real y videos sexuales de estrellas de la farándula.

La conclusión es que el número de mujeres que entran a los sitios triple X ha aumentado y lo que más buscan en ese ámbito son situaciones que reflejen el placer femenino.

"Por supuesto que hay un crecimiento entre las mujeres porque las mujeres miran pornografía y toda la población mundial consume más", dijo a BBC Mundo Pablo Dobner, director ejecutivo y cofundador de Erika Lust Films, una empresa radicada en Barcelona de producción de contenido adulto con una perspectiva femenina.

"Hay una demanda, pero la mayoría de las mujeres demandan algo mucho más sincero, limpio y sexualmente inteligente de lo que puedes encontrar en la mayoría de esos otros portales", añadió.

Esos otros portales a los que se refiere Pablo Dobner, como Pornhub y Redtube, son sitios de acceso gratuito al material pornográfico en internet y están en conflicto directo con empresas como Erika Lust Films que cobran por su producto.

Según Dobner, están haciendo negocio con un producto que no es de ellos y, por lo tanto, están considerando entablar una demanda.

Pero, más allá de un posible pleito legal, Dobner disputa que los resultados del sondeo de Pornhub sean legítimos.

Por ser un sitio gratuito, señala, mucha gente navega sin ingresar un nombre de usuario ni contraseña. Aún si lo hiciera, no es posible identificar con seguridad el género del usuario.

"Por lo tanto su estimación de quiénes son mujeres y quiénes son hombres del tráfico masivo que tienen no está comprobada", afirmó. "Si uno rasca un poco la superficie de su estudio no encuentra ninguna referencia científica ni estadística. Son las palabras de ellos, sin soporte técnico".

No obstante, el departamento de comunicación de Pornhub confirmó por correo electrónico a BBC Mundo que utilizaron una herramienta analítica de tráfico a través de una tercera compañía.

"(La herramienta) es utilizada por miles de los principales sitios de internet y hace ciertas conjeturas con respecto al género y edad basados en los intereses de los usuarios al navegar y realizar búsquedas en la red", aseguró Mike Williams, del equipo de comunicaciones de Porhub.

"No estamos recibiendo las respuestas de las mujeres. En cambio, estamos observando el uso por parte de las mujeres", explicó Williams en su correo. "La segmentación demográfica de la cual se deriva los datos para las mujeres se hace por medio de los datos demográficos proporcionados por Google".

"Aunque no son perfectos, el tamaño de la muestra es tan grande que han probado ser precisos".

Pero Pablo Dobner alega que el único propósito del estudio es promover los sitios pornográficos gratis en internet. Todas las estadísticas que mencionan son para favorecer el consumo y tráfico en sus páginas.

También hay polémica en términos del tipo de contenido que las mujeres prefieren ver, aunque Dobner reconoce que las escenas de sexo entre lesbianas sí es material con el que ellas se pueden sentir más cómodas si sólo porque esas escenas muestran exclusivamente a mujeres teniendo placer.

"En eso estamos de acuerdo", declaró Dobner a BBC Mundo. "Las mujeres están buscando más placer femenino y reivindicando que el hombre no es el único que tiene que disfrutar del sexo y que ellas también quieren su parte del sexo recreativo, que les estuvo vetado por tanto tiempo".

No obstante rechaza el que las mujeres estén buscando específicamente categorías de sexo como "lesbianas", "tríos", "sexo oral", etc. que ofrecen los sitios pornográficos tradicionales.

"Es una invención, un cliché que buscan lesbianas. La mayoría del porno lésbico que vas a encontrar en Porhnhub es para hombres. Nosotros no vemos las búsquedas que ellos ven. Eso está hecho a la brava".

Comida chatarra vs. gourmet

Dobner resalta que las mujeres no buscan una etiqueta, sino una oferta distinta, más respetuosa hacia la mujer. "Están cansadas de lo mismo".

Erika Lust Films tampoco tiene una base técnica para saber lo que les gusta a las mujeres, se fían del producto que sacan que está hecho sobre todo por mujeres y tiene un mercado creciente.

Producen "absolutamente de todo" pero en su mayoría es porno heterosexual que tiene muy buena respuesta, según Dobner, basado en las "diez mil" visitas diarias a su sitio.

"Nosotros ofrecemos contenido adulto y vas a ver una mujer metiéndose el pene de un hombre en la boca, pero en otro contexto, con otras intenciones, con otra fotografía, con otra estética con otra ética, otros valores", declaró.

Dice que la intención de su empresa es crear un rincón de entretenimiento adulto con producto más amigable para la mujer y la pareja, y compara su producto con el de los sitios de porno "machista" como Pornhub y Redtube en términos gastronómicos.

"Si tú vas a Burger King (una cadena de comida rápida) comes, te metes comida por la boca. Si vas a un restaurante de lujo también te metes comida por la boca, pero la experiencia es otra. Son cosas que han sido concebidas de manera distinta. Una para saciar el hambre y otra para algo más".

Sin embargo, una consumidora de pornografía contactada en Facebook por BBC Mundo comentó: "En mi opinión, esa idea tan extendida de que no nos gusta la misma clase de porno que a los hombres y que necesitamos buena iluminación y que los actores se den muchos besos también es un mito asociado al prejuicio de que las mujeres no entendemos el sexo sin romanticismo".

Es imposible saber qué porcentaje de mujeres comparten esa opinión pero en varios foros sobre el tema, se destacan los comentarios de supuestas mujeres que están más atraídas a escenas eróticas que tengan un contexto, con preámbulo y algún tipo de desenlace emocional.

Lo que "ellas" dicen en los foros

Antipsicópata (en Foro Burbuja): "A las mujeres nos gusta el porno hecho por mujeres...A mí también me gusta el porno, pero no la violencia. Y en el porno mayoritario hay mucha violencia".

Melita (en El Foro): "Hay mucha pornografía hecha por hombres, para hombres, dirigida y pensada por hombres, con guiones misóginos y hasta insultantes. Me encantaría crear pornografía que fuera grata para ambas partes".

Itachi_uchiha (en Foro Amor): "Yo desde que me quedé a ver una hasta el final, para ver si se casaban y no se casaron, no he vuelto a ver ninguna más......hasta el final".

Vero (en Foros Perú): "Yo veo porno lésbico, y mi pareja m satisface".

Sandra (en Topix): "No soy gay pero me gusta mucho ver las películas de "Mujer con mujer". Realmente me excitan porque parecen hacerlo con más sentimiento, emociones, etc."

Audrey (en Topix): "Como mujer sensible y soltera, veo porno regularmente y, sí, lo disfruto. Me gusta ver posiciones diferentes. Me gustan las buenas historias y actores con sentimientos".

Carol Patton (en Topix): "Me gustaría que hubiese más 'amor, romance' con unas buenas tomas de besuqueo; pero me doy cuenta de que el porno es principalmente para hombres y que 'el tiempo es dinero' así que los besos y cosas así son superfluos".

Las latinoamericanas

Quizás el resultado más interesante del sondeo de Pornhub es el cambio en el porcentaje de mujeres que consumen pornografía en internet comparado a los hombres.

Según el sitio, no solo ha habido un incremento sino que este es más marcado en los estados más conservadores de Estados Unidos -de mayoría cristiana fundamentalista- y en varios países de América Latina, donde el estereotipo es de una población femenina más recatada.

