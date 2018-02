Twitter destroza a Errejón con una foto del pasado por jalear que la Fórmula 1 prescinda de las mujeres-objeto

Le han pillado con el carrito del helado o, mejor dicho, con una foto del pasado. Y es que Íñigo Errejón, que al igual que otros podemitas suele tirar de toneladas de populismo para consumo instantáneo, como el Cola Cao, luego no se acuerdan de que el discurso de hoy no tiene nada que ver con el que vendían en un pasado no muy lejano.

El caso es que al futuro candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid no se le ocurrió otra cosa que jalear como si no hubiera un mañana la decisión de los organizadores de la Fórmula 1 de erradicar la figura de las mujeres objeto.

Todo avance hacia la igualdad y contra la objetización de las mujeres es muy bienvenida. Esperemos que sea el primer paso de muchos en la Fórmula 1 y que otros tomen ejemplo. pic.twitter.com/ArjDOAQIr4 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 31 de enero de 2018

Pero claro, resulta que no se le escuchó nada a Errejón cuando una activista, Amarna Miller, fan de Podemos, se puso de esta guisa para 'excitar' al votante de Podemos:

✔Totalmente de acuerdo, Íñigo.

⛔Detesto la objetización de la mujer en cualquier ámbito, y también detesto las dobles varas de medir. pic.twitter.com/NeuFIS8dRk — 🇪🇸 Bribón Pastrana de #Tabarnia 🇪🇸 (@Bribon1970) 31 de enero de 2018

Y de paso le recordaron otras fotos donde se ve una clara doble vara de medir:

Que alguien me lo explique porque yo debo de tener muchas pepitas en la cabeza... pic.twitter.com/hTrvMBpNDz — Puigmelont (@puigmelont) 31 de enero de 2018