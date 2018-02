¿Pasearse desnuda por casa en Nueva York es ilegal?

La sección inmobiliaria del The New York Times trataba de responder -este fin de semana- a la inquietud de un lector, que señalaba que un residente al otro lado del patio le estaba acusando de verle desnudo. "A mis 70 años no soy un exhibicionista", asegura, "seguramente mi vecino me vio temprano por la mañana cuando voy a la cocina a calentar agua". Precisa, de paso, que no enciende ninguna lámpara, y las ventanas tienen cortinas para cortar el paso a la luz.

Hay reglas en Nueva York de decencia que se aplican a los comportamientos que se tienen en las residencias privadas. El diario responde que se cruza esa línea cuando un vecino de manera intencionada se asoma a la ventana para mostrar sus partes al resto de la comunidad y lo hace con frecuencia. "Pero cuando uno va andando sin nada por su propia casa, no está quebrantando la ley", explica, incluso si tu vecino se esfuerza por cazarte desnudo, según recoge Sandro Pozzi en El País.

El desnudo, como señalan los abogados en el sector inmobiliario consultados por el rotativo para montar su respuesta, insisten en que "es algo bastante tolerado cuando vives en una ciudad tan densamente poblada como Nueva York". Los edificios, sin embargo, tienen también sus propias reglas de convivencia en las que recuerdan que hay otros vecinos que no tienen por qué ver sus partes más íntimas. Un gesto de cortesía, concluye, puede ayudar a solucionar el problema.

