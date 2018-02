La irrefutable sentencia de Pamela Anderson: "Algún día comenzaré a caerme a cachos"

Sin embargo, su cuerpo ha empezado a experimentar los cambios propios de la edad y ella misma ha asegurado que sufre los primeros signos de la menopausia: "Estoy en la fase de pre-menopausia. Tengo las emociones a flor de piel y sufro sofocos. Me mantengo bien pero algún día me caeré a cachos".

Pamela Anderson ha confesado los primeros síntomas que está sufriendo de la menopausia para hacer ver al resto de mujeres que pueden seguir siendo igual de sexys y atractivas durante esta nueva etapa de sus vidas.

Según ha explicado, fue a raíz de que sus hijos Dylan (21) y Brandon (20) se independizaran cuando empezó a notar más los cambios: "Recuerdo que me ponía a cocinar y a preparar grandes cenas y luego nadie aparecía para comérselas. Estaba y me sentía sola y creía que todo se había acabado ya. Tenía el síndrome del nido vacío y todos los síndromes imaginables. Me sucedía todo a la vez", ha confesado para el Daily Mail.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Pamela Anderson despide a Hugh Hefner posando en ropa interior