Mila Ximénez y su 'tórrida noche de sexo' con la veterana Encarna Sánchez

Escribe Silvia Armesto en 'Informalia' este 6 de febrero de 2018 que "cuando una persona cuenta una cosa y la contraria en televisión, y en ninguna de las ocasiones tenemos la seguridad de que no haya cobrado por sus declaraciones, nace una pregunta necesaria: ¿cuándo dijo la verdad, entonces o ahora?".

Habla la periodista de Mila Ximénez y y se contesta a si misma:

Parece que fue ayer pero han pasado ya 35 años, y eso son casi 13.000 noches, desde que la hija de Manuel y Nicolasa contrajo matrimonio civil un 9 de febrero de 1983 con el gran tenista español.

Y Mila dijo sobre el padre de su única hija en el Chester de Risto Mejide:

No llegaron a los tres años de casados Mila y el campeón de Wimbledon. Luego se la conocería una relación sentimental con el actor José Sacristán y sobre todo, y entre otras salidas y entradas, se haría muy amiga de la popularísima Encarna Sánchez, la de Encarna de noche y otros formatos (Risto destroza a Mila Ximénez y destapa todas las mentiras de 'Sálvame').

Con ella, según contó Mila en su día, vivió una empanadilla casi tan famosa como la de Martes y 13.

Dos años, entre 1985 y 1987, colaboró con la almeriense en el programa radiofónico Directamente Encarna, que conducía la de Carboneras en la Cadena COPE. Fueron los años de Isabel Pantoja, también (Mila le cuenta su peor mentira al rey del postureo Risto).

Precisamente sobre su relación con Encarna Sánchez hablaba de nuevo este domingo 4 de febrero de 2018:

Da a entender que no hubo contacto sexual con la célebre locutora fallecida en 1996, con solo 60 años, a causa de un cáncer de pulmón.

Las nuevas declaraciones de Mila, recogidas este lunes por Informalia, abren la puerta de las versiones: ella misma cuenta que mintió y por tanto ya no sabemos cuándo dice la verdad. Pero Mila arrastra tras de sí una larga carrera profesional, parte de ella en redacciones donde el número de cotillas por metro cuadrado es alto.

Antes de que su actividad profesional pasara a la televisión en programas como Crónicas Marcianas, TNT, A tu lado, La Noria o Supervivientes, donde llegó a ser la tercera finalista del reality, ofreció sus servicios profesionales en diversos medios y se hizo amiga de compañeros de profesión.

En algunos de ellos se hizo realidad la máxima de que el roce hace el cariño y llegó a estar muy compenetrada con el director de algún semanario muy vendido en su día, un profesional ya fallecido que también tuvo sus éxitos en televisión.

Precisamente cuando este señor comenzaba un programa en Telecinco que se hizo muy popular Mila vivió un acercamiento muy especial con él.

A sus algunas de sus compañeras de entonces les contaba su aventura, pero cuando ellas le preguntaban por los detalles escabrosos del asunto con el caballero, la periodista confesaba sin pudor que nadie le había dado tanto como Encarna.

La verdad es que lo decía de otra manera, pero no podemos escribirlo tal cual porque la expresión que utilizaba Mila era algo más contundente.

Por acercarnos más a la literalidad de sus palabras, decía:

La noche del 25 de mayo del 2004 en el plató de Crónicas Marcianas, Mila Ximénez narraba así su encuentro con Encarna:

Tal vez mintiera entonces pero no podemos saberlo porque no tenemos polígrafo o, como se decía en aquel tiempo, máquina de la verdad.

Mila tiene sus razones para desdecirse y asegurar ahora que no eran ciertas las supuestas relaciones íntimas que en su día admitió con la fallecida locutora de radio:

Medio millón de razones, por tanto.

A diferencia del programa en el que trabaja ahora, Mila dice que en el espacio de madrugada que presentaba Javier Sardá "todo era insultar y ver quién era más cruel".

Nada que ver con Sálvame.

Sobre su relación íntima con Encarna, ante Risto reflexionaba así este domingo ante un excépyico Risto Mejide:

"Ahora me pregunto si lo he hecho y no me acuerdo. A ver: claro que he hecho cosas y en ese momento quería seguir en Crónicas. Si me dicen ahora que me dan medio millón de euros y me preguntan que si lo he hecho, vuelvo a decir que sí".