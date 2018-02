Alexa Chung confiesa que quiere probar el sexo con mujeres

La it-girl no descarta probar suerte con personas de su mismo sexo: "Debería haber perdido mi virginidad como lesbiana hace mucho tiempo", ha asegurado.

Alexa Chung (34) está harta de hombres y quiere saber cómo son las relaciones con otras mujeres. Está dispuesta a descubrirlo ahora que su corazón está libre de nuevo y así lo ha anunciado en la revista Porter: "Debería haber perdido mi virginidad como lesbiana hace mucho tiempo... Es que pienso que el esperar nada de nadie es un concepto muy anticuado. Creo que todos contamos con un amplio espectro de lo que sea que prefiramos. Jamás descartaría la posibilidad de mantener una relación con otra mujer en algún momento. Es solo que aún no me he sentido sexualmente atraída por una", ha dicho.

Y no sólo eso, sino que Chung también aboga por el poliamor y está dispuesta a mantener varias relaciones al mismo tiempo: "No entiendo por qué estar casado es tan diferente a no estarlo. No lo entiendo. No suscribo el hecho de que necesites a un solo hombre para ser feliz... Me parece una idea de mierda y antifeminista

