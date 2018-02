Cómo saber si tu pareja te será infiel

El método científico nos ha permitido saber en qué momento, con mayor probabilidad, nuestra pareja nos será infiel. También, en orden de importancia, por qué motivo. Incluso nos ofrece la solución: una comunicación franca y sin prejuicios, porque los "cuernos" no rompen siempre la relación, al contrario. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology va un paso más allá: ¿Y si pudiésemos detectar a un cónyuge infiel años antes incluso de que se le pase por la cabeza tener una aventura?

La idea de un Minority Report prematrimonial puede sonar inquietante, pero las conclusiones del equipo de psicología de la Florida State University que encabeza el profesor Jim McNulty, se inclinan por describir dos respuestas psicológicas innatas que determinan si el individuo será proclive a la monogamia o no. El resultado proviene de la observación de 233 parejas de recién casados en EEUU durante los tres años y medio siguientes a la boda. Cada participante fue documentando los aspectos íntimos de su relación, tales como su satisfacción con el matrimonio o sus escarceos extraconyugales.

Junto a los investigadores Andrea Meltzer, Anastasia Makhanova y Jon Maner, McNulty centró el estudio en dos mecanismos: el Desacoplamiento o Desconexión Atencional, y la Devaluación Evaluativa de los intereses románticos potenciales. El primer término equivale al esfuerzo que nos cuesta dejar de prestar atención a alguien que nos resulta atractivo para volver a centrarnos en nuestra pareja. El segundo, a la medida en que restamos méritos al atractivo de otra persona o se los atribuimos en exceso debido a la presencia de filtros emocionales de por medio.

Para evaluar estas medidas por persona, los sujetos fueron expuestos a una serie de fotografías: hombres y mujeres de gran atractivo contrapuestos a otros más normalitos. En la respuesta al test de Desconexión Atencional, quienes lo lograban con más rapidez demostraron con el tiempo tener una menor probabilidad de cometer infidelidades, y sus matrimonios demostraron ser más duraderos. Quienes tardaban más en dejar de fijarse en el estímulo atractivo fueron infieles en mayor medida.

Fuente original: Paolo Fava, El Español/Leer más

