Cristina Pedroche se despelota con el silencio cómplice de la jauría feminista

Una fotografía ha sido la causante de una nueva polémica en torno a Cristina Pedroche, que desde que se convirtió en una figura pública, las críticas han sido una constante en su vida.

En la imagen, que ella misma colgó en su perfil de Instagram, la presentadora aparece posando desnuda con unas joyas minimalistas y su perfume como únicos complementos.

«Eso es para lo único que sirves televisivamente, para enseñar. Todo el mundo sabe que eres la mujer florero de España, patética», «Luego no pidas que a la mujer no se le use como una mercancía, que haya igualdad, etc... cuando eres la primera que lo usa como reclamo. Hay muchas formas de vender un perfume sin necesidad de quitarse la ropa», son tan solo algunos de los muchos comentarios ofensivos que ha recibido la fotografía.

Fuente: ABC

