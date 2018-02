'Gatillazo' de Ciudadanos al apoyar el taller sexual de la cremita y la manita socialista y podemita en Torremolinos

Lo cuenta con mucha gracia y gracejo el columnista de ABC y jefe de opinión, Jaime González. El periodista se fija en un taller sexual en Torremolinos que ha sido pagado a talonazo público y que ha contado con el respaldo de los tres partidos que gobiernan en la localidad malacitana, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

Arranca así Jaime González:

Explica que:

El proyecto de ingeniería social de la izquierda no se pierde en disquisiciones y va directo al grano: a las mujeres se les recomienda el 'autocoñocimiento', lo que viene a ser el sírvase usted misma de toda la vida, o el "Afrodita y su manita", según los carteles anunciadores. Para las relaciones entre hombres, la recomendación responde al mismo patrón: "Tú me das cremita, yo te doy...", reza el cartel. Termina con tres puntos suspensivos que dejan al criterio particular de cada cual imaginar lo que ocurre después de la cremita, aunque, tal como está redactado el enunciado, el «yo te doy» no deja lugar a muchas dudas. Los talleres los organiza la ONG Apoyo+, que no descarta emprender acciones legales contra los autores de algunos comentarios homófobos en las redes. No es mi intención meterme en ningún jardín privado, pero si los talleres de "Afrodita y su manita" y "Tú me das cremita" han sido subvencionados con dinero público, supongo que podrá cuestionarse -desde el máximo respeto a la orientación de ellas y de ellos- la naturaleza y fines de un programa que, bajo el pretexto de la conmemoración del Día Europeo de la Salud Sexual, defiende un concepto de sexualidad inspirado en esa ideología de género que la izquierda pretende convertir en dogma.