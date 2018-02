María Lapiedra explica cómo la 'empotra' Gustavo González

La ex actriz porno se ha desnudado física y emocionalmente para confesar los secretos más íntimos de sus relaciones con Mark Hamilton (25) y Gustavo González (52): "El día que Gustavo me hizo el amor, me enamoré, porque es una persona que me puede dar cariño y sexo a la vez", ha asegurado.

Tras su mediática ruptura con el padre de sus hijas y su polémica relación con el periodista, María Lapiedra (33) ha concedido una entrevista para Primera Línea en la que ha hablado sin tapujos sobre sus relaciones: "Él me ponía a parir y cuando vi que le molaba pensé: 'Me acuesto con él y seguramente me empezará a defender en plató'. Y así fue". Ahora, está completamente enamorada de él: "Gustavo es muy fogoso pero no me folla, me hace el amor".

Lapiedra ha contado otros detalles íntimos y ha señalado que su ex era muy aburrido en la cama: "Mark era un simple haciendo el amor, muy básico, dos posturas y se acabó".

No es la primera vez que la ex actriz de cine X habla sin tapujos para esta revista. Hace más de un año, cuando su situación sentimental era totalmente diferente, concedió una entrevista para la citada publicación y habló de su ahora pareja, Gustavo: "Me fue muy bien con Gustavo. Es el famoso que más me ha sorprendido sexualmente", reconoció entonces.

Fuente: Informalia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Así de teta se lo pasaba María Lapiedra apoyando a los golpistas catalanes