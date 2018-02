María Lapiedra: "Gustavo es muy fogoso, pero no me folla, me hace el amor"

Es su terreno y se mueve como pez en el agua. Sobre todo sin ropa, que ha sido históricamente una de las grandes epecialidades de la tórrida María Lapiedra.

La filóloga porno, rompecorazones implacable, aparece desnuda completamente en la portada de la revista Primera Línea, la web de los que no quieren ir al cielo, como reza la autopromociópn de la publicación.

Con solo cuatro rosas en los sitios clave, "la gran musa tóxica" -como reza el texto que acompaña a la sensual imagen, la colaboradora de Sálvame y concursante de Supervivientes 2018 concede a Torito una picante entrevista.

María Lapiedra o Pascualina - así le llama de forma cariñosa Gustavo González haciendo referencia a su apellido real - se ha convertido en el personaje estrella de Telecinco.

Su triángulo amoroso con su aun marido Mark Hamilton y el paparazzi dispara los audímetros.

Una publicación compartida de Quique Torito (@torito.quique) el Feb 15, 2018 at 10:37 PST

Torito indica en su Instagram que se trata del "desnudo más personal, el que nos cuenta la verdad con María Pascual".

Así, en la entrevista, desvela secretos íntimos con Gustavo:

"El día que me hizo el amor, me enamoré, porque es una persona que me puede dar cariño y sexo a la vez".