¿Sabes cuál es la postura sexual que más les gusta a las parejas españolas?

Todos sabemos que cada pareja es un mundo y los gustos de cada uno, muchas veces, dispares. Por ello, es complicado concretar una única postura. Si me remito a los estudios, Dr.Ed.com preguntó, en Reino Unido y Estados Unidos, a dos mil personas cuál era su postura sexual preferida. Reveló que la doggy style (conocida como la postura del perrito), es la postura favorita en la intimidad, ya que obtuvo el 35% de preferencia para ambos sexos.

La posición del misionero consiguió el segundo puesto en el caso de ellas. En cambio, para ellos, el segundo premio es para la postura cowgirl, en la que la mujer está encima y tiene el control.

El disfrute de la sexualidad no tiene que ver mayoritariamente con la postura en cuestión sino con multitud de factores. Entre ellos el conocer nuestros gustos, sentirnos seguros con nuestro cuerpo, no tener vergüenzas o miedos, tener una buena relación de pareja, sentirnos unidos y cómodos con la pareja, tener una comunicación sexual positiva, priorizar la sexualidad, intentar tener seducción e intimidad con nuestro/a compañero/a, etc.

Fuente original: Núria Jorba, La Vanguardia/Leer más

VÍDEO DESTACADO: ¿Sabes cuál es la mejor hora para practicar sexo?