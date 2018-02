Así fueron los triángulos amorosos más calientes de la historia del rock

Algunos de estos músicos terminaron con el corazón roto. En la mayoría de los casos fueron ellas las que lograron conquistar el corazón de las estrellas de rock y armar revuelos que llegaron a disolver bandas en pleno éxito o romper amistades que, difícilmente, volvieron a recomponerse. Estas traiciones y amoríos hicieron historia y, en muchos casos, dejaron bronca o dolor durante décadas.

Pattie Boyd entre el amor de George Harrison y Eric Clapton

George Harrison conoció a la modelo de 19 años Pattie Boyd en 1964 en el set de la primera película de los Beatles, A Hard Day's Night. Él se enamoró instantáneamente, y la pareja se casó dos años después. En su honor escribió "Something". Su matrimonio comenzó a deteriorarse hacia finales de los 60, casi al mismo tiempo que Harrison se hizo amigo íntimo de Eric Clapton.

Clapton también se enamoró de Boyd. Inicialmente ella rechazó sus avances, lo que que hizo que el guitarrista cayera en una profunda depresión. En medio de su creciente adicción a la heroína y el alcohol, escribió las canciones que se convertirían en su obra principal como "Layla".

El tema principal del álbum aborda directamente el amor no correspondido en sus letras: "Traté de darte consuelo / ​​Como un tonto, me enamoré de ti / Volqué todo mi mundo al revés".

Clapton también la inmortalizó en la canción " Wonderful Tonight ".

Varios años después, Boyd dejó Harrison para siempre, y ella y Clapton comenzaron a vivir juntos en 1974. "Eric era muy atractivo y persuasivo", dijo más tarde.

"George y yo tuvimos muchos problemas en nuestra relación que tenían mucho que ver con la enormidad de su fama y su creciente pasión por la meditación y la vida espiritual. Con frecuencia simplemente no estaba allí para mí, y había otras mujeres", relató sobre su vida con Harrrison.

El ex Beatle nunca lo sintió como una traición. Harrison incluso asistió a la boda de la pareja en 1979. Lamentablemente, su unión no duró y se divorciaron en 1988.

Brian Jones vs. Keith Richards por Anita Pallemberg

Anita Pallenberg vio por primera vez a los Rolling Stones en 1965, cuando se coló en uno de los conciertos de la banda en Múnich, Alemania. La modelo de 21 años pudo hablar con Brian Jones, el enigmático guitarrista y fundador del grupo. En su primer encuentro, aparentemente él le dijo: "No sé quién eres, pero te necesito".

Pallenberg y Jones se convirtieron rápidamente en una de las parejas más famosas de Londres, pero la adicción a las drogas de ambos afectó la relación.

Jones era propenso a las rabietas celosas que a menudo se volvían violentas. "Era bajo, pero muy fuerte y sus ataques fueron terribles", relató Pallenberg tiempo después.

Ahí fue cuando Keith Richards entra en escena al mudarse a la casa de Jones en Kensington que compartía con Pallenberg. Richards se sintió atraído por la modelo de forma inmediata.

El trío decidió visitar Marruecos. En ese viaje, Richards y Pallenberg tuvieron su primer encuentro sexual. "Brian se enfermó y terminó en el hospital. Así que Keith y yo seguimos y lo dejamos allí, y fue entonces cuando estuvimos por primera vez", recordó.

Richards dijo que el romance comenzó en el asiento trasero de su lujoso automóvil mientras cruzaban el sur de Europa. "Todavía recuerdo el olor de los naranjos en Valencia. Cuando te acuestas con Anita Pallenberg por primera vez, recuerdas cosas".

Pallenberg se separó de Jones poco después, generando un caos dentro de la banda.

Jones buscó consuelo en las drogas y el alcohol, causando estragos en su salud. Al año siguiente, él era una sombra de lo que era, abdicando su papel como cocreador en los Rolling Stones. En el verano de 1969 fue encontrado muerto en la piscina de su propiedad en Sussex.

Pallenberg y Richards tuvieron tres hijos juntos: Marlon Leon, Dandelion y Tara Jo Jo Gunne. Trágicamente, su hija menor murió de forma súbita a las diez semanas de vida.

El romance entre ellos se había enfriado en los albores de los 80, pero su amistad permaneció por el resto de su vida. "Sigue siendo una de mis mejores amigas", dijo Richards a Rolling Stone en 2010. "Hay un amor subyacente que va más allá de todas esas otras cosas. Puedo decir: 'Te amo, simplemente no viviré contigo' ".

Anita murió en junio de 2017 a los 75 años.

David Crosby vs. Graham Nash por Joni Mitchell

Quizás el triángulo de amor menos dramático en esta lista pertenece a estos íconos de los 60. David Crosby se encontró por primera vez con la cantante canadiense Joni Mitchell en una cafetería de Florida poco después de haber sido expulsado de su grupo, los Byrds, en el verano de 1967.

Encantado por su voz, Crosby convenció a Mitchell para que lo acompañara a Los Ángeles, donde le presentó a sus contactos en la industria discográfica, incluido el futuro magnate David Geffen, y ayudó a asegurarle un contrato discográfico.

Crosby incluso actuó como productor en su debut de 1968, Song to a Seagull.

La atracción de Crosby por Mitchell fue más que solo musical, y pronto se enamoró de la hermosa y suprema talentosa cantante."Fue muy fácil amarla, pero turbulento ", recordó. "Amar a Joni es como caer en una mezcladora de cemento".

Graham Nash, compañero de Crosby, también se enamoró de ella. Después de dejar a los Hollies, Nash aceptó la invitación de Mitchell para vivir con ella. Más tarde escribiría la canción "Our House". Ella le contestaría con la canción "Willy". .

Su relación se unió al mismo tiempo que el emergente grupo, Crosby, Stills y Nash. A pesar de las complicaciones emocionales, Nash insistió en que Crosby nunca se molestó por esa relación. Todo llegó a su fin en 1971.

Bebe Buell y su aventura con Steven Styler

La modelo Bebe Buell fue la musa de una serie de músicos icónicos en los años 70, incluidos Mick Jagger, Jimmy Page, David Bowie e Iggy Pop. Pero su relación más conocida fue la que mantuvo con Todd Rundgren, que fue interrumpida por una aventura con el líder de Aerosmith, Steven Tyler.

Buell quedó embarazada de Tyler y fueron padres de Liv, quien nació en julio de 1977. Debido al abuso uso de drogas de Tyler, Buell dijo que la niña era en realidad de Rundgren. Incluso después de que se separaron en 1979, el cantante mantuvo cuidadosamente la mentira de que él era el padre de Liv.

Cuando Liv tenía 8 años, conoció a Tyler y notó un fuerte parecido físico entre ellos . Ella le mencionó esto a Buell, quien finalmente reveló la verdad sobre su padre biológico.

Después de cambiar su nombre a Liv Tyler, padre e hija comenzaron a forjar una relación. En 1993, apareció en el video "Crazy" junto con Alicia Silverstone.

La pelea de Joey y Johnny Ramone por Linda Daniele

Linda Daniele salió con el líder de los Ramones, Joey Ramone, pero las cosas se complicaron cuando entabló una relación con su compañero de banda, Johnny Ramone.

Algunos dicen que Daniele y Joey ya se habían separado para cuando ella se acercó a Johnny, pero Joey se ofendió por la unión, y aparentemente no tuvo reparos en expresarse.

Los músicos se enfrentaron a los golpes por el amor de Linda. La banda finalmente continuó, aunque las relaciones entre los dos seguirían siendo tensas.

El desagradable incidente inspiró la canción "She's a Sensation".

Johnny y Daniele se casaron en 1984, y permanecieron juntos hasta que el músico murió de cáncer de próstata en septiembre de 2004.

Tommy Lee y Kid Rock a los golpes por el amor de Pamela Anderson

La estrella de Baywatch Pamela Anderson se casó con el baterista de Mötley Crüe Tommy Lee en 1995. Tuvieron dos hijos juntos, Brandon Thomas y Dylan Jagger, antes de divorciarse en 1998.

Luego la actriz comenzó una relación con Kid Rock con planes de casamiento. Tras varias idas y vueltas, se casaron de forma repentina.

Según los rumores, fue por el embarazo de Anderson. Trágicamente, ella sufrió un aborto espontáneo mientras rodaba la película Blonde and Blonder. Diecisiete días después solicitó el divorcio de Rock, citando diferencias irreconciliables.

Según Rock, Lee comenzó a enviarle correos electrónicos burlones mientras estaba en medio de su divorcio. Cuando los ex de Anderson se cruzaron en los VMA 2007, todo terminó a los golpes. "Esto era inevitable", le dijo Rock a la policía de Los Ángeles.

The Mamas & the Papas

El cuarteto pop de los años 60 detrás de éxitos como "Monday, Monday" y "California Dreaming" formaron más un cuadrado de amor que un triángulo.

El problema comenzó a fines de 1965 cuando Denny Doherty comenzó a acostarse con su compañera de banda (y ex modelo) Michelle Phillips, quien estaba casada con el guitarrista y principal compositor del grupo, John Phillips.

Cuando John se enteró del romance de su esposa, escribió el tema"I Saw Her Again" sobre el episodio.

Después de saber que Michelle también tuvo una aventura con Gene Clark de los Byrds, la despidió de Mamas and the Papas en junio de 1966.

Jill Gibson, una novia del productor de la banda, Lou Adler, fue traída como un reemplazo, pero Michelle volvió dos meses más tarde debido a la demanda de los fanáticos.

Fuente original: Infobae

