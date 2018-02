La cachonda María Lapiedra reniega ahora de su pasado independentista

Desde que salió a la luz el affaire que durante ocho años mantuvieron, el fotógrafo Gustavo González y la actriz porno María Lapiedra no han dejado de protagonizar titulares en la prensa del corazón.

Un culebrón que no parece tener fin y que les ha convertido en los personajes del año, o por lo menos de la temporada.

Esta semana, la actriz de cine para adultos posa semidesnuda para la portada de la revista «Primera Línea», la web de los que 'no quieren ir al cielo'.

Por dentro de la publicación, una amplia entrevista en la que Lapiedra habla sobre su romance extramatrimonial con el paparazzi y de su pasado independentista, entre otros muchos temas.

«El día que Gustavo me hizo el amor, me enamoré, porque es una persona que me puede dar cariño y sexo a la vez».