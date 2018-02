Indemnizan a un hombre con 12.500 euros tras romperse una pierna en un local de intercambio de parejas al no ver con la "luz tenue"

Lo que prometía ser una noche de sexo se transformó de un solo golpe en fractura de tibia y peroné cuando Javier (nombre ficticio) acudió con su mujer a una fiesta de intercambio de parejas en Málaga. Tras casi una hora en el local, con las luces bajas para favorecer una atmósfera de intimidad, Javier tropezó en unas escaleras iluminadas con velas. El golpe le produjo una fractura que necesitó intervención quirúrgica, ocho días de hospitalización y 103 de baja laboral. Por ello, Javier presentó una demanda y pidió al organizador del evento una indemnización de 13.514 euros.

Cuatro años después, la Justicia le ha dado la razón y ha considerado que el local no contaba con la debida iluminación en cuatro peldaños. En su defensa, tal como adelantó el diario Sur, el empresario responsable de la fiesta argumentó que el local estaba iluminado de forma "tenue para crear ambiente íntimo" ya que por las escaleras cercana a la piscina, "suele pasearse gente desnuda".

La sentencia, emitida por un juzgado de primera instancia de Málaga, considera que no fue suficiente con la instalación de velas en las escaleras, ya que según uno de los testigos, los pilotos luminosos que señalizan este tipo de escaleras no estaban activados y la luz de la máquina de tabaco que estaba ubicada en la zona aledaña no era suficiente.

