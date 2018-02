La confesión sexual que acobardó a su cita de 'First Dates'

Si la cita de First Dates con un joven con síndrome de Asperger fue aplaudida por las redes sociales, la de Montse levantó todo tipo de comentarios jocosos después de ser demasiado directa con David, su compañero. Ella, de 23 años, fue totalmente a "cuchillo" comentando sus intimidades sexuales.

"Cuéntame tus secretos", empezó diciendo la joven a David, que le devolvió la pelota a su tejado. "Yo he estado muy loca", contestó ella. "¿Con 23 años con cuántos has podido estar?", preguntó curioso él a lo que ella tuvo que tirar de memoria: "Un montón... No lo sé, he perdido la cuenta".

"Quería ir a saco con ese tema, pero a mí eso no me gusta. Soy un poco más reservado en ese aspecto", confesó después él en las entrevistas individuales del programa. Pero Montse siguió en sus trece y continuó sacando temas fogosos. "¿Te gustan los besitos, las caricias y todo eso así, tranquilito?",

decía al mismo tiempo que confesaba que "pasaba" de besitos, lo que de verdad le gustaba a él.

Pero lo fuerte, según se hace eco 'Ecoteuve', llegó minutos después. "Todos mis amigos me quieren follar. Es frustrante para mí", decía Montse a lo que concluía: "Soy una diosa del sexo. Soy todo lo que la persona que tengo delante quiere que sea. Bien, soy genial. Tengo bastante experiencia sexual y soy guay".

