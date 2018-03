Cristina Rodríguez saca pecho para demostrar que sigue teniendo dos tetazas

Dice el dicho popular que "La buena teta, que en la mano quepa."El escote de Cristina Rodríguez es uno de los más comentados de la televisión. En más de una ocasión, la estilista de Cámbiame ha presumido de sus pechos luciendo prendas que dejan sin aliento a los espectadores. Incluso, una concursante del make over de Telecinco reconoció haber 'flipado' con sus "pedazo de tetas".

Sin embargo, en las últimas semanas se ha rumoreado mucho que la figurinista podría haber pasado por el quirófano para someterse a una reducción de pecho, según recoge Ecoteueve.

Rodríguez ha querido negar dichas informaciones de la mejor forma posible: desnudándose y mostrando orgullosa sus mamas. "Para los que me preguntáis si me he reducido el pecho tengo que deciros que no. ¡Vivan los pechos!".

