Marta López desnudísima en Instagram

"Tu desnudez derriba con su calor los límites, me abre todas las puertas para que te adivine, me toma de la mano como a un niño perdido que en ti dejara quieta su edad y sus preguntas", que diría Roque Dalton. Marta López, concursante de la segunda edición de Gran Hermano, ha compartido con sus seguidores de Instagram una fotografía en la que se desnuda en cuerpo y alma ofreciendo una imagen feminista y luchadora.

López acompaña la imagen, en la que aparece con una guitarra eléctrica, con una profunda reflexión sobre su "locura" de vida: ahora se ha alejado de los focos de televisión -durante un tiempo estuvo colaborando en varios programas de Telecinco- para centrarse en su negocio de catering y tiene tres hijos, según recoge Ecoteueve.

"Hoy me siento como en esta foto...desnuda y vulnerable ante toda esta locura de vida que tengo, debo elegir la ropa que ponerme y no sé el estilo que me apetece hoy", empieza diciendo la madrileña. "Tantas veces nos vemos guapas con lo que creemos que nos sienta bien que no nos atrevemos a cambiar y quizá nos favorezca más, pero siempre tenemos miedo a los cambios y solemos no escuchar los consejos".

