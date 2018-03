María Lapiedra: "Éramos tres en la cama"

Supervivientes está muy cerca de estrenar su nueva edición y los nombres de los primeros aventureros ya están saliendo a la luz.

Raquel Mosquera, el cantante Francisco, Maite Zaldívar y María Lapiedra se convirtieron en los primeros concursantes confirmados por la cadena.

A estos rostros se ha sumado el del actor Adrián Rodríguez, que hace unos años mantuvo un affaire con la novia de Gustavo González.

El programa Sálvame recordó la relación entre el actor y María Lapiedra. Un episodio ya olvidado y que, en su día se hizo público debido a un error en las redes sociales cuando publicó una fotografía en la que ambos aparecían semidesnudos, evidenciando que había algo entre ellos.

Tras el lapsus, la colaboradora de Sálvame habló del tema en la revista Primera Línea:

"Estaba en mi casa viendo Chiringuito de Pepe y al tercer capítulo me di cuenta de que me había acostado con Adrián Rodríguez".

Y siguió en Sálvame, que es donde pagan por decir estas cosas:

"Tuve una relación con él. Nunca hemos vuelto a hablar. Cuando empecé con Mark me borró y bloqueó los antiguos amantes de Whatsapp. No me da miedo que cuente cómo nos conocimos".