Todas las mentiras de María Lapiedra

"Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja" como diría Sófocles. La entente de Lapiedra con su todavía marido es buena. Ambos tienen claro que seguirán hasta el final estirando el chicle mediático por cuestión de fama y dinero. De otro modo no se entiende que la stripper ocasional, asegura que por una sesión privada cobra ocho mil euros, haya dejado caer que es la ex mujer de Gustavo quien se ha encargado de filtrar a Kiko Hernández todos los datos de una relación extramarital que el fotógrafo mantuvo con alguien muy próximo a su entorno familiar.

Sorprende que Lapiedra señale a quienes salen a la palestra para contar detalles de lo suyo con el fotógrafo como trinconas que no tienen un duro, pues su situación económica no es para tirar cohetes. De hecho, a su hija pequeña tuvo que sacarla de la guardería porque el gasto pesaba demasiado en la economía familia. Eran quinientos euros mensuales. También ha tenido que cambiar dos veces de piso en Barcelona por no poder hacer frente al alquiler. Al final, la familia se instaló en un apartamento en una localidad de la costa catalana, según recoge ESdiario.

El cambio de domicilio complicó la vida familiar dado que las hijas de la pareja, al menos la mayor, está escolarizada en Barcelona. También Marc Amigó tenía entonces su trabajo en la ciudad y María la tienda de ropa infantil que montó hace años. Es una dependienta quien se encarga del negocio dado que ella está centrada en otros quehaceres.

VÍDEO DESTACADO: Así de teta se lo pasaba María Lapiedra apoyando a los golpistas catalanes