Típica pareja española: Penélope Cruz manda a Javier Bardem a dormir al sofá cuando está enfadada

Lo sabemos porque lo ha contado el propio actor. Y es tal cual. Nuestro artista más internacional, con permiso de Antonio Banderas, fue enviado a dormir al sofá por su mujer.

El protagonista de Loving Pablo, la película que ha grabado junto a Pe, asegura que por culpa de una escena que grabaron le dijo "que me quitase el bigote, me duchase y que me acostara en el salón", explica el protagonista de No es país para viejos, en una de las pocas ocasiones en las que se ha referido en público a su relación con la de Alcobendas, según recoge Informalia.

Javier Bardem contó este lunes a Pablo Motos que el prejuicio con el que la gente les mira no es cosa suya. "No puedo hacer nada por quitarlo, ya no me interesa, si no quieren acercarse: es lo que hay", dijo en El Hormiguero.

