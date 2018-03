Las divertidas, variadas y tórridas confesiones sexuales de la dicharachera Ana Obregón

Es insumergible Ana Obregon y más lista que el hambre.

Cuatro TV emitió este 6 de marzo una nueva entrega 'gourmet edition' de Ven a cenar conmigo.

En esta ocasión, fue Víctor Janeiro el anfitrión que recibió en su casa a Lucía Etxebarría, Rappel y Ana Obregón.

Y aunque todas las miradas estaban puestas en el torero y la escritora por sus claras diferencias ideológicas y sobre la tauromaquia, finalmente el sexo fue el principal protagonista de la conversación.

"Yo solo ligo con mujeres. Yo acabo una conferencia y puedo irme con la que quiera. ¿Por qué hombres no? Porque leen mucho menos y no les gusta una mujer que esté en una posición intelectual más elevada que la suya".

Eso soltó quejosa Etxebarría, la ganadora del Premio Planeta.

La sorpresa llegó para los hombres de la mesa cuando Lucía Etxebarría confesó que era "asexual":

"Como mi imperativo en al vida no es el sexo, no era cuestión de coger a 25. Puedo estar mucho tiempo sin sexo y no tengo ni el más mínimo problema".