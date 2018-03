El prodigioso Sánchez Dragó se pasa al cine porno a sus 81 años

Fernando Sánchez Dragó se ha estrenado, a sus 81 años, en el mundo del cine y, más en concreto, en el porno.

El escritor ha grabado un cortometraje titulado "La doma", con escenas de pornografía y sadomasoquismo, para el festival de cine de Los Bonobos, reservado a cortometrajes y fotografías grabados con móviles o tabletas.

Una de las peculiaridades de este festival es que se debe grabar el corto con un móvil.

Cualquier persona puede participar en el Festival, sólo tiene que ser mayor de edad, tener un móvil y una dotada imaginación. Los cortos se suben a una plataforma web en la que todo el mundo puede verlos.

El eterno Sánchez Dragó grabó su cortometraje con un teléfono iPhone 6S, rodando a comienzos de este 2018 en el municipio soriano de Castilfrío de la Sierra, con José María Ponce en la realización, Antonio Marcos en la fotografía y Cecilia Estévez en la dirección de arte.

Se trata de una historia de máscaras, curas, militares y panteras en la que el propio Sánchez Dragó aparece como dios Baco, según recoge La Razón.

El mítico Sánchez Dragó presume de vitalidad y con razón, sobre todo si es verdad lo que dice:

"Soy un buen ejemplo porque hago lo mismo ahora con 80 que cuando tenía 20, yo no me canso nunca, nunca he tenido vacaciones, sigo escribiendo, haciendo televisión, ahora queremos ir a Siria y no es una fanfarronada porque a mi edad un señor que fanfarronea es un idiota. Esto no lo digo yo, sino la propia Anna (se refiere a la periodista Anna Grau, presente en la entrevista y que sonríe) y hay más testimonios, pero yo a mis 80 años hago mejor el amor que a los 20, más veces, más tiempo e incluso más a menudo. No solo cantidad, sino calidad".