Filtran imágenes en topless de Meghan Markle y las redes arden

La prometida del príncipe Enrique vuelve a estar el centro de la polémica. Esta vez por unas supuestas fotografías suyas en las que aparece vestida únicamente con una braguita de bikini blanca que cubre sus partes íntimas, dejando al descubierto sus pechos. Las imágenes se han hecho en virales en apenas unas horas.

So the future princess #MeganMarkle has naked pictures leaked pic.twitter.com/nePq0AUeYG