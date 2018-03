Las divas más sensuales de todos los tiempos

Rihanna, Kylie Jenner, Gigi Hadid... no son pocas las famosas que en la actualidad nos inspiran. Las admiramos por su estilo único, su sentido de la belleza y para algunas de ellas (nuestros modelos absolutos) su compromiso con causas sociales y temas políticos. La actriz británica Emma Watson, embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres, recalcó una evidencia: las mujeres más atractivas también pueden ser brillantes. Apenas hace falta recordarlo, o más bien si, para dejar claro que el camino de la igualdad se abre cada vez más y que se acabaron definitivamente los tiempos en los que los hombres eran todopoderosos. Las mujeres no son juguetes ni fuentes de deseo, son mucho más.

Con motivo de la emancipación creciente y del empoderamiento masivo de las mujeres, recordamos a 20 mujeres que marcaron su época por diversas razones, entre ellas su gran sensualidad y fuerza. Algunas actrices como Brigitte Bardot se convirtieron en leyendas absolutas y referencias eróticas en el imaginario colectivo, pero demostraron ser más. La actriz francesa es hoy en día una de las defensoras más activas de la causa animal. De igual manera, la inolvidable actriz de Basic Instinct Sharon Stone se implicó en la ayuda a los refugiados. Sexys y atractivas sí, pero con conciencia y preocupación, según recoge Marie-claire.

Consideradas como divas, o incluso símbolos sexuales, estas mujeres son las principales inspiradoras de las actrices y modelos que arrasan hoy en día. La estadounidense Dakota Johnson, famosa intérprete de Anastasia Steele en 50 sombras de Grey, es la heredera de una sensualidad inteligente, que consiste en sugerir más que mostrar. Y es lo que también han entendido estrellas que desde la década de los 90 brillan y hacen soñar. Scarlett Johansson es una de ellas, representante del nuevo sexy y por supuesto, Penélope Cruz, nuestra artista española más internacional. ¿Es solo cuestión de físico? Desde luego que no. Un aura, un carisma y una sensualidad inigualables que se transmiten, a través de la pantalla, y nos cautivan más allá de todo. Ellas son las mujeres del pasado, presente y futuro que encarnaron la belleza y la sensualidad, pero en realidad mucho más.

