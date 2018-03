Paris Hilton pierde su anillo de compromiso de 2 millones de dólares estando de fiesta en un club de Miami

Paris Hilton se fue de fiesta con su prometido Chris Zylka a un club nocturno de Miami este pasado viernes 23 de marzo y terminó la noche perdiendo su anillo de compromiso valorado en más de 2 millones de dólares.

Según recoge Page Six, del diario New York Post, la socialite entró en pánico cuando se dio cuenta que su anillo ya no estaba en su dedo, mientras bailaba, según recoge Exclusivadigital