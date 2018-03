El cachondo y presumido murciano 'marciano' del sexo: ¡Sólo le faltan los polvos interestelares!

La verdad es que el joven es un cachondón de mucho cuidado y, tal vez, un poco fantasma.

Pero el caso es que José, que así se presentó en la Televisión de Murcia, es un fornicador consumado y así lo hizo saber en el programa 'Ailoviu' que presenta el mítico Antonio Hidalgo.

El chico, ni corto ni perezoso, soltó que él ha tenido relaciones sexuales con alrededor de 2300 mujeres.

El conductor del programa flipaba en colores y hacía sus cuentas mentales:

El joven le sacaba de dudas:

Y abundaba en los motivos de por qué resultaba tan atractivo a las féminas:

Soy un chico con personalidad exclusiva. Soy un chico que sabe ejecutar ese tipo de acciones y es lo que atrae. A mí me reconocen y me piden que las invite a un café. No me hace sombra ni Cristiano Ronaldo.