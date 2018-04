'El niño polla' desvela el pastizal que ha ganado haciendo porno

"No me llamo Jordi, me llamo Ángel", sorprendió el joven. "El productor de la primera escena que hice se le ocurrió lo de Jordi 'El niño polla'. Yo no lo veía, la verdad", relató.



El actor porno español, natural de Ciudad Real, lleva cinco años dedicándose al porno, primero en España y, desde hace dos años, en el mercado internacional. Es el actor porno más buscado en Internet, según recoge ecoteuve.



Broncano preguntó al invitado lo mismo que al resto de sus invitados. Una pregunta que ya se ha convertido en un clásico en el programa:¿Cuánto dinero tienes? Para sorpresa de los espectadores, Jordi dio una respuesta: "La última vez que lo miré tenía en el banco 120.000 euros".

Jordi 'El niño polla' también habló de la opinión que sus padres tienen de su profesión. "Mi madre se preocupa mucho por mí, me dice que me cuide, que me abrigue...", comentó entre risas.

"Solo ha visto mi faceta de Youtuber -tiene 2 millones de suscriptores- pero no ha visto ninguna de mis escenas porno. Mis hermanos sí le han mandado algún meme, pero nada más". En cuanto a su padre, "tampoco me ha visto. O eso dice".

