El topless de Heidi Klum levanta pasiones

La modelo se encuentra disfrutando de unas vacaciones al sol en una villa de lujo en Cabo San Lucas, en México. Allí ha sido fotografiada en topless y en actitud muy cariñosa junto a su nuevo novio, el guitarrista de la banda Tokio Hotel, Tom Kaulitz.

Como se aprecia en las imágenes, publicadas por la revista Cuore, l L quien, a sus 44, luce una espectacular figura y sigue siendo una de las modelos más destacadas del mundo de la costura. Su belleza, junto a su carisma, parecen haber enamorado a Kaulitz, 16 años menor que ella, según recoge informalia.

Heidi Klum goes topless in Mexico with younger boyfriend https://t.co/5AzM6vS0m5 pic.twitter.com/jH8yBZ686f