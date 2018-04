Los diez líos amororos más polémicos de la esfera política

Manuel Valls (2018)

Hace una semana, Manuel Valls (55 años), ex primer ministro, anunció su segunda separación de su segunda esposa, Anne Gravoin (52 años), que fue su primer amor juvenil. Mientras que ella prefirió guardar silencio, Valls escogió una revista del corazón para anunciar su ruptura: «Una separación siempre es un acto doloroso», declaró el pasado miércoles Valls a «París Match».



Donald Trump (2017)

Durante la recta final en 2006 de su pulso por la presidencia con Hillary Clinton, los abogados del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagaron 130.000 dólares a la estrella del cine porno Stephanie Clifford para que no aireara la ardiente cita que ambos habían mantenido diez años antes. Esta revelación sacó a la luz pública por primera vez un affaire extramatrimonial de Trump con Melania, con quien se había casado en enero de 2005, según recoge ABC.



David Petraeus (2013)

En noviembre de 2013, Estados Unidos descubrió que el entonces director de la CIA y uno de sus héroes nacionales, David Petraeus, había sido infiel a su esposa, Holly, con su biógrafa, Paula Broadwell, al tiempo que ponía en riesgo la seguridad del país.



Olvido Hormigos (2012)

La concejala socialista de Los Yébenes, Olvido Hormigos, se vio en la obligación de dimitir tras trascender la autograbación de un vídeo erótico doméstico.



Karina Bolaños (2012)

«Aquí estoy sola, deseándote, esperando verte el martes. Te juro que si esta almohada fueras tú, qué no le haría». Fueron las palabras de Karina Bolaños, inmediatamente destituida de su cargo como viceministra de Cultura de Costa Rica, ante la aparición de un vídeo en el que aparecía en bragas y sujetador y muycariñosa con su propia almohada enviando un mensaje a su amante.



Dominique Strauss-Kahn (2011)

Casado con la periodista Anne Sinclair, Dominique Strauss-Kahn (DSK) arrastraba cierta fama de mujeriego al llegar al FMI en el año 2007. Utilizó su puesto en FMI como trampolín para ser el candidato socialista en las elecciones presidenciales galas. Su popularidad volaba alto entre los franceses y su nombre resonaba como la gran esperanza blanca de la izquierda europea.



Silvio Berlusconi (2009)

El «Bunga bunga», así era como se conocían a los famosos festines nocturnos de Silvio Berlusconi en los que se divertía con jóvenes y prostitutas. El ex primer ministro fue juzgado por haber pagado casi diez millones de euros a sus 23 huéspedes en las fiestas para que prestaran falso testimonio en los tribunales.

Fernando Lugo (2009)

La cadena de denuncias sobre paternidad contra el presidente Fernando Lugo, en su primer año de Gobierno, provocó un auténtico terremoto en Paraguay. El escándalo estuvo a punto de costarle el Gobierno, pero cuando el caso estaba practicamente cerrado, Benigna Leguizamón, una de las tres mujeres que le demandaba el reconocimiento legal de su hijo, declaró que el obispo la había violado. Benigna, joven asistenta del Obispado, relató su presunto primer contacto sexual con Lugo con todo detalle. Dijo que su chofer, hoy fallecido, la «llevó junto a Fernando, que me estaba esperando en su dormitorio. Cuando entré, cerraron la puerta y me quedé adentro. Allí me empezó a acosar y a obligarme a acostarme con él. Me violó».



Eliot Spitzer (2008)

El gobernador demócrata de Nueva York Eliot Spitzerno arruinó su brillante carrera política, tras su demostrada implicación como cliente habitual de un servicio de prostitutas de lujo.

Bill Clinton (1997)

En un primer momento el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton negó haber mantenido relaciones sexuales con su ayudante Monica Lewinsky, en 1995 cuando esta tenía 21 años. En 1997, cuando trabajaba ya en la oficina de prensa del Pentágono, Lewinsky reveló a una compañera que había mantenido relaciones sexuales con Clinton durante año y medio. Para probarlo, le dejó escuchar mensajes cariñosos que el presidente le dejaba en el contestador.

