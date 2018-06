Daniela Blume posa totalmente desnuda en las redes para recibir al verano

El desnudo es un género artístico​ que consiste en la representación en diversos medios artísticos —pintura, escultura o, más recientemente, cine y fotografía— del cuerpo humano desnudo. Es considerado una de las clasificaciones académicas de las obras de arte. La desnudez en el arte ha reflejado por lo general los estándares sociales para la estética y la moralidad de la época en que se realizó la obra. Muchas culturas toleran la desnudez en el arte en mayor medida que la desnudez en la vida real, según wp, con diferentes parámetros sobre qué es aceptable: por ejemplo, aun en un museo en el cual se muestran obras con desnudos, en general no se acepta la desnudez del visitante. Como género, el desnudo resulta un tema complejo de abordar por sus múltiples variantes, tanto formales como estéticas e iconográficas, y hay historiadores del arte que lo consideran el tema más importante de la historia del arte occidental

En el Instagram Stories, la exconcursante de Gran Hermano VIP posa tumbada boca abajo mientras hace morritos a la cámara, según ecoteuve.

Además, hace unos días, Blume desafió la censura de Instagram publicando uno de sus pechos mientras que pixelaba el pezón y jugaba al "no puedo, no quiero" en el texto. La imagen ha sumado casi 25.000 me gustas.





La fotografía recuerda a otra que subió hace ya unos meses, en la que Blume aparecía tumbada boca arriba en una cama, con las piernas encogidas y levantándose un jersey negro dejando al descubiertos sus senos: "Espero que esté lo suficientemente censurada para el sistema".

