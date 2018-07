El baile calentorro de Laura Escanes en Instagram

Laura Escanes, al igual que su marido Risto Mejide, sale de una polémica y no tarda en meterse en la siguiente. Le ocurrió recientemente cuando después de publicar un vídeo recibió tal cantidad de insultos que se vio desbordada y terminó borrándolo… aunque luego se desahogaría con una rajada que terminó convirtiéndose en viral, según sq.

Está claro que, por desgracia para ella, si quiere seguir con su actividad como influencer y youtuber no le queda otra que hacer oídos sordos a los haters de turno… y centrarse en los comentarios positivos de sus seguidores.

Estos días se está enfrentando a una situación perfecta para poner a prueba su temple. Y es que la joven ha generado una gran cantidad de comentarios por su última publicación en Instagram… muchos de ellos no demasiado positivos.

Todo empezó de una manera más o menos inocente: Escanes compartió un vídeo en el que aparece bailando la canción “In My Feelings”, de Drake. Hasta ahí, nada fuera de lo normal en el día a día de una influencer de Instagram.

Lo peculiar en este caso es que Escanes baila después de bajarse de un coche, que sigue avanzando a su lado a un ritmo muy lento. Podéis verlo aquí:

Aunque sus fans han adorado el vídeo —la publicación ha recibido más de 250.000 reproducciones en apenas una hora—, también ha generado muchas críticas. Por cada “¡menuda bailarina estas hecha!”, se han podido leer comentarios como este de un usuario de Instagram:

“Es acojonante. Uno que graba, mientras el coche esta en movimiento, que aun siendo lento y suponemos en un sitio de poco transito pero no sin el, y la otra mientras sale y baila para subirlo a las redes. Puede surgir cualquier contratiempo mientras se realiza esta absurdez, si absurdez. A esta niña se le ha pirado la olla y con quien se acuesta mas….. no sabia que esto era una nueva moda, no debo de estar en la onda, habrá que tener cuidado no me vaya a llevar a algún bailarín por alguna calle. Manda huevos¡!¡! Y que se aplauda esto.”