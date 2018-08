Kim Kardashian sube a la Red su foto más ridícula y los troles se despelotan de risa

Es un fenómeno, en todos los sentidos y no sabe ni lo que es la vergüeza.

En el descomunal e irreverente universo Kardashian, esta foto no debería sorprender. Pero para el resto de los mortales, la pose de Kim Kardashian, en la que al parecer intenta resultar sexy, no puede resultar más ridícula y antinatural.

En la instantánea aparece ella con el mensaje "Como mantequilla" en ropa interior y zapatillas, tumbada sobre un edredón en una posición muy forzada.

Las redes se han llenado de memes muy divertidos y el post de Instagram cuenta ya con más de tres millones de Me gusta.

someone dial 991 for her pic.twitter.com/cWmEjaQKgD