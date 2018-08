Kanye West confiesa que le gustaría tener sexo con las cuatro hermanas de su mujer Kim Kardashian

No hay ocasión en que le arrimen un micrófono, tenga una cámara cerca o escribe en las redes sociales, en las que el 'salido' Kanye West no de que hablar.

El rapero, marido por cierto de la maziza Kim Kardashian, acaba de causar un tremendo revuelo con su nueva canción XTCY en la que admite que le gustaría tener sexo con las cuatro hermanas de su esposa.

Eso dice la letra del tema sobre el que todavía Kim no se ha pronunciado.

Tan solo días antes, Kanye West visitó el programa nocturno de Jimmy Kimmel y durante su entrevista habló de su gusto por la pornografía.

Ante la pregunta del conductor de si había cambiado su actitud frente a las mujeres ahora que es padre y tiene dos hijas, el cantante respondió entre risas: "No, todavía miro Pornhub".

Aprovechando la predisposición del rapero, Kimmel indagó más sobre el tema preguntándole cuál es el género de pornografía que más le gusta.

Tras sus declaraciones, Pornhub agradeció públicamente la lealtad de Kanye.

We want to extend our appreciation to a Mr. @kanyewest for his loyalty to us over the years. A gift in the form of a free lifetime premium membership. Here's to you, Ye. https://t.co/1uarAl53xp cc: @jimmykimmel