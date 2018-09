Critican esta foto en bikini de Laura Escanes, y ella les pone en su sitio con un hachazo

Al igual que su marido Risto Mejide, sale de una polémica y no tarda en meterse en la siguiente. Le ocurrió recientemente cuando después de publicar un vídeo aparentemente inofensivo, recibió tal cantidad de insultos que se vio desbordada y terminó borrándolo… aunque luego se desahogaría con una rajada que terminó convirtiéndose en viral, según sq.

Ahora, la modelo e influencer ha vuelto a recibir mensajes ofensivos a través de las redes sociales, pero sorprendentemente esta vez no ha sido ni por su libro ni por su relación con Risto Mejide.

Así lo explicó en sus Stories de Instagram: “Muy resumido. Ayer colgué una foto en bikini y recibí algunos comentarios que no entiendo”. La imagen en cuestión, de hecho, no parece tener nada de particular comparada con muchas otras que publica habitualmente, ¿no os parece?

“Qué feo cuerpo, patas de elefante”.

Esta es la fotografía en cuestión:

“Quiero dar mi opinión porque se me quitan las ganas de colgar fotos en bikini”, añadió antes de compartir el pantallazo de tres mensajes críticos que ha recibido, y en los que se pueden leer los mensajes de sus haters. “Tienes mucha pierna y poca teta, ¿no?”… “Qué feo cuerpo, patas de elefante”… “¿Tanto gimnasio para esto?”…

Instagram

“Estos tres comentarios no es que me afectaran pero sí que me quedé pensando… yo no me veo con piernas de elefante, no veo que hago gimnasio y no se note. Yo estoy feliz con mi cuerpo y cuando veo estos comentarios lo que verdaderamente me preocupa es que si ellos lo hacen para picarme o es que de verdad piensan que tengo piernas de elefante…”, dijo.

Según ella, la intención no es que sus fans le digan “estás perfecta, tú sigue así”:

“Pienso que no existe el cuerpo perfecto. Cada uno tiene sus debilidades, sus partes que le gustan más, menos, como para ir criticando partes del cuerpo de otras mujeres. Creo que nos quieren meter en la cabeza un tipo de cuerpo que es el establecido y el que nos tiene que gustar y no es así.”

Instagram

“Cuando leáis comentarios en fotos de modelos, de influencers, y veáis cosas que a lo mejor os hagan sentir peor a vosotras, no hagáis ni puñetero caso porque cada cuerpo es un mundo y punto”, concluyó.