Le suelta la pregunta sexual más directa de la historia y su respuesta pone muy nervioso a su cita

"Mi primera impresión ha sido 'wow, mucha mujer'". Manu, un cordobés de 24 años sobrado de autoestima, llegaba a First Dates buscando una chica que le siguiera el ritmo. Él tenía muy claras cuáles eran sus prioridades: "Soy un tipo muy picante, voy al grano. Si veo una tetas me tiro a las tetas, si veo un culo me tiro al culo", según huffingtonpost.

Y entonces apareció ella. María, una auxiliar de enfermería madrileña de 24 años, se definía a sí misma como una "mantis religiosa": "Me gusta más llamarlo así que devorahombres", matizó la chica, quien se identificaba con una muñeca Barbie.

La primera impresión de ambos ha sido buena. A María, Manu le ha parecido "atractivo, guapo", aunque un poco bajito para su gusto. Pincha aquí para ver el momento en la web de Cuatro

A Manu, María directamente le ha parecido "irresistible": "Tiene un cuerpazo", ha afirmado.

El chaval se ha mostrado sincero desde el primer momento. La chica era imponente y le ponía tenso:

- Manu. Lo paso mal de primeras. Me impones... - María. ¿Por qué te impongo? - Manu. Por lo guapa que eres...

Ella no se ha mostrado menos sincera:

- Manu. ¿Y a ti cómo te gustan los hombres? - María. Pues la verdad es que todo lo contrario a ti.

Y con esos ingredientes han empezado un juego que ha terminado con ambos cardiacos: "María me ha dicho de primeras que no soy su prototipo... pero ya te digo yo que María va a caer", adelantaba el cordobés.

Mientras, María también avanzaba sus intenciones: "Me gusta la picardía, el juego, seducir".

- María. Soy como un hombre metido en el cuerpo de una mujer, soy muy activa... en todos los sentidos. - Manu. Yo también, soy muy fogoso. Demasiado. Uno al día. - María. Mira, almejas. - Manu. Ay, dios mío (empieza a tensarse). - María. ¿Quieres una almeja? Le echo caldito para que esté mojado.

Y en este contexto de lo más sensual, Manu soltó la bomba:

- Manu. ¿Cómo llevas el tema de la masturbación? Es importante que mi pareja asuma que me maturbo. ¿Tú ves bien que me masturbe? - María. Sí, pero conmigo no te haría falta...

Y bueno, una cosa llevó a la otra, la otra a la otra, y en el reservado se fundieron en un beso: "Cuando nos besábamos he sentido pasión, fogosidad... eso que se siente cuando te gusta alguien", ha reconocido María ante la cámara, antes de calificar a Manu de "empotrador", "muy lanzado", "fogoso" y "juguetón".

En esa dinámica, la sentencia final no pintaba mal: "Quiero otra cita porque cumple todas mis expectativas", argumentó Manu.

"Yo también, he estado muy a gusto y le quiero dar una segunda oportunidad", afirmaba María, antes de sentenciar con un: "Nos vamos a un hotel... ¿no?".

