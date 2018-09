Este es el vídeo de Alba Carrillo desnuda que se hizo siendo una chavala y que no quiere se vea

Dicen, los hombres que han pasado por su vida y emergido quemados de la experiencia, que es más mala que un nublado y rencorosa como un pirtaa sarraceno, pero algo tendrá Alba Carrillo para estar siempre en el candelero.

Desde que ganase el reality «Supermodelo», la vida de Alba Carrillo ha dado un giro de 180 grados, ya que pasó de ser una joven con aspiraciones en el mundo del modelaje, a ser una de las famosas más buscadas por la prensa del corazón.

Tanto es así que la modelo ya no posee ningún tipo de vida privada y no solo sale a la luz las continuas peleas con sus ex y su madre, sino que también se han encontrados vídeos como el que ha salido esta semana en el que aparece una jovencísima Alba Carrillo de 21 años en la práctica del Body Paint, es decir totalmente desnuda y con una simulación de bikini pintado en el cuerpo.

Este video, que se emitió en el programa «Supermodelos» cayó en el olvido hasta hace relativamente poco, cuando un usuario de Twitter lo recordó revoluciando las redes sociales.