Filtran en internet fotos 'robadas' de Kendall Jenner posando en cueros vivos en todas las posturas

Apesat a filtración interesada, pero dicen con cara de pena que se las han robado. Ya veremos.

Kendall Jenner, de 22 años, se ha hecho viral en cuestión de horas después de que se filtraran unas fotografías en las que aparece totalmente desnuda.

Las imágenes pertenecen a una sesión fotográfica que hizo la modelo para el reconocido fotógrafo australiano Russell James como parte de su nuevo libro, Angels.

Según informa el medio estadounidense TMZ, las imágenes fueron robadas al fotógrafo y publicadas en redes sociales sin su permiso.

Todo indicaría que el material será parte del próximo libro del fotógrafo australiano que también incluirá fotografías de Cindy Crawford y Candice Swanepoel, entre otras.

