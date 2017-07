La foto de los Gasol que provoca cachondeo en EE.UU.

Los pobres hermanos Gasol sólo querían compartir con todo el mundo la alegría de pasar el verano en Ibiza (que ya es bastante) y de hacerlo en familia.

Los tres Gasol (Pau, Marc y Adriá) posaron juntos en una instantánea que todos compartieron en sus redes sociales. "No sucede muy a menudo, lo que lo hace más especial", escribía Marc, según recoge El HuffPost.--Por qué esta foto de los Gasol provoca cachondeo en EEUU--.

It does not happen often enough...

Which makes it even more special!#family #dna #confusedface pic.twitter.com/pfjzRXSfrc