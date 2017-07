Paul Gasol opina, por primera vez, sobre la independencia de Cataluña

El mejor baloncestista español de la historia, Pau Gasol, fue entrevistado este sábado por el periodista Iñaki López en el programa 'La Sexta Noche' de Atresmedia.

No me preocupa la fecha de caducidad porque es algo que es inevitable, pero también estoy trabajando para el futuro, para lo que vendrá, y siempre voy a estar ligado al deporte y estamos mirando para ser puente entre las empresas españolas y americanas,

relata, añadiendo no creer que vaya a dedicarse a la política, porque

no es un mundo que me interese. Según recoge Ecoteuve.-- Pau Gasol, en 'La Sexta Noche': "Me preocupa lo que está pasando en Cataluña" --.

a pesar de que

me he mantenido al margen porque no quiero que me manipulen.