Un hacker envuelve en un escándalo sexual a Nasri

Samir Nasri sufrió el Día de los Inocentes unas horas antes de que llegara oficialmente con una broma de muy mal gusto. "Alguien ha hackeado mi cuenta y trató de difundir rumores que son falsos, pido disculpas a todos los involucrados", tuvo que escribir en 'Twitter' el jugador del Sevilla en la noche del martes después de que alguien tratara de amargarle las Navidades en la misma red social. Todo surgió a raíz de una foto del francés junto a una enfermera después de recibir un tratamiento con vitaminas en una clínica de Los Angeles.

"Hemos proporcionado a Nasri un tratamiento para mantenerle hidratado y con la máxima salud durante su ocupada temporada de fútbol con el Sevilla", escribía la cuenta de Drip Doctors, la clínica californiana que le trató. Después, la cuenta oficial de Nasri, suplantada, respondía lo siguiente empezando una polémica que no tardó en llamar la atención: "También me proporcionasteis un servicio sexual completo justo después. Así que chicos, aseguraos de pedir este servicio. Esa p... vino y me f... la misma noche", según recoge as hoy 28 de diciembre de 2016.

Y continuaba: "Lo siento chicos, simplemente tenía que hacer saber al mundo que mi novia Anara estaba conmigo en el momento en que había reservado a esta chica para darme el tratamiento. Cuando llegó, Anara había salido de la habitación y esta chica me pidió mi número para salir conmigo esa noche. Ella entonces continuó dándome un servicio completo en mi habitación de hotel, así que duplicó sus servicios. Chicos, solo os aviso sobre este servicio de @DripDoctors".

Después, esos tweets fueron borrados, pero llegaron más: "Todo lo que he dicho era realidad al 100%. La chica de la imagen es Jamilah. Llegamos a mi habitación a las tres de la mañana y continuó con otros servicios que no vienen en su menú. Desafortunadamente, mi Twitter sigue eliminando los tweets. Pero sólo quiero decirles a los chicos que estén en la zona y se sientan solos que vayan a @DripDoctors". Finalmente, y tras borrar esos y otros mensajes más subidos de tono, Nasri aclaraba el malentendido asegurando que su cuenta fue hackeada.