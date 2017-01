La cara oculta de Sergio Ramos: Pedro Bravo, su ex agente, revela episodios inéditos del capitán del Real Madrid

Pedro Bravo, exagente de Sergio Ramos, ha decidido tirar de la manta. Desvelar la verdad del capitán del Real Madrid. Contar episodios que se desconocían acerca de cómo llegó a la capital o las relaciones que mantiene su familia con su mundo profesional. Historias en las que también queda señalado su entorno y, sobre todo, su hermano, René Ramos.

"Su hermano René pretendía hacer una sociedad y que el trabajo de 20 años en la captación de mis jugadores, lo pusiéramos en común y fuéramos al 50%. Si no, no le interesaba que yo siguiera con Sergio Ramos. Le dije que tenía edad para que nadie me chantajeara", desveló.

Aquella fue la chispa de un divorcio que se empezó a cocer en pleno proceso de renovación del jugador.

"En septiembre de 2009, fuimos al Bernabéu a un intento de renovación. Llamé a mi mujer después de esa reunión y le dije que ya no aguantaba más. Que no seguiría con Sergio Ramos. Luego llamé a José Ángel Sánchez [director general del Real Madrid], Pedja Mijaotivic [entonces director deportivo] y Ramón Calderón [entonces presidente] para decirle que ya no podía más. Ahí sí que no voy a entrar en detalles", se frenó Bravo.