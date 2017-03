El 'maravillosos retiro' de Xabi Alonso

El futbolista anunció este jueves su retirada tras una carrera plagada de éxitos en los terrenos de juego. Su mujer y madre de sus tres hijos, Nagore Aramburu, con quien se casó en 2009, fue la primera en despedirle con un bonito mensaje en la red: "Comenzamos una nueva etapa y estoy segura de que va a ser aún mejor", dijo la guipuzcoana, dejando claro que les espera un retiro dorado, propio de la carrera triunfal de su marido.

Tanto Xabi como Nagore tienen algo muy claro: regresarán a España en verano, cuando finalice la temporada actual. Sin embargo, dos son los destinos que podrían elegir: Madrid o San Sebastián.

Según comenta Informalia, todo apunta que el matrimonio se decantará por el primero, dadas las grandes posibilidades que ofrece la capital. Xabi y Nagore, además, recuerdan sus cinco años en el Real Madrid con una sonrisa, conscientes de los grandes momentos que vivieron en la ciudad madrileña. Es por ello que contemplan volver y vivir una nueva etapa, alejados de la presión mediática con la que tuvieron que lidiar en el pasado.

Como buenos previsores, Alonso y Aramburu adquirieron hace dos años un chalé ubicado en El Viso por nueve millones de euros. La vivienda donde podrían iniciar esta nueva aventura tiene tres plantas y un ático. Además, consta de seis habitaciones y cuatro vestidores, seis baños, garaje con capacidad para cinco coches, zona de servicio, una sala de cine, dos patios, que dan gran luminosidad a la casa, y una piscina cubierta en la azotea.

El casoplón del matrimonio cumple con una de las prioridades del jugador del Bayern de Múnich, quien prefiere residir en el centro de la ciudad en lugar de irse a las afueras como sí deciden la mayoría de sus compañeros de profesión: "Yo soy muy de barrio, porque me acostumbré a vivir así en San Sebastián", declaró Alonso, que disfrutaba a menudo de paseos en El Retiro y capuchinos en el Café Comercial de la Glorieta de Bilbao.

Si finalmente Madrid no es la ciudad elegida, el País Vasco espera a la pareja. Allí, el centrocampista posee varias propiedades inmobiliarias: dos pisos y dos garajes en San Sebastián, y un piso y un garaje en Tolosa, de donde es originario. En lo que respecta a Nagore, ella tiene una tienda de ropa infantil en San Sebastián.

Sea como fuere, el jugador vasco y su esposa afrontan el cambio con ilusión y optimismo. Acompañados por sus tres hijos, Jon, Anne y Enma, el matrimonio se prepara para su nueva etapa. Su ex entrenador, José Mourinho, ya le indicó el camino que debía seguir tras su retirada hace tiempo: "Estoy seguro de que cuando cuelgue las botas será un gran entrenador. Me recuerda al Pep Guardiola jugador. Ya actúa como un técnico en el terreno de juego", dijo el luso. Solo el tiempo dirá si 'The Special One' lleva razón.