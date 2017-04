Andrés Iniesta tira la toalla y deja de ser accionista del Albacete Balompié

Cumple el mes que viene 33 años, acaba de rechazar una oferta de 35 millones de euros anuales para jugar en China y este fin de semana es noticia porque deja al amor de su vida (o al menos uno de ellos): no será accionista del Albacete Balompié. Su socio y actual presidente tira la toalla y este verano abandona. Sus acciones van sindicadas con las de la familia del jugador culé.

Lo que ha quedado muy claro es que su prioridad en la vida no es ganar dinero: pero Andrés estaba (y está de momento) en el Alba por cariño y no por dinero. Hace días supimos que el de Fuentealbilla había rehusado ser uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. El diario As informaba de que Iniesta rechazaba una oferta mareante procedente de China, en torno a 35 millones anuales. Andrés no quiso tener en cuenta el ofrecimiento y dicen que lo hizo por su familia (quiere que su mujer y sus hijos estén en España) y también porque quiere jugar su último Mundial, el de Rusia, y no lo tendría fácil si se muda a Pekín. En 2018 se termina su contrato con el Barcelona y no consta que esté renovado.

Según publica Informalia, pero una cosa es descartar 35 millones de euros al año y otra es permanecer en un saco sin fondo llamado Albacete Balompié. La familia Iniesta deja el club: el actual presidente, José Miguel Garrido (empresario y sobrino de Ángel Nieto) ha confirmado su salida definitiva del club el próximo 30 de junio. Los Iniesta, en su día pieza clave en la supervivencia del club, tienen sus acciones sindicadas con él y los medios locales informan de que Andrés abandonará la entidad siguiendo los pasos de Garrido. Los Iniesta lo han intentado todo con el club de su tierra pero las relaciones con la diputación y la situación con Hacienda no dan para más. Lo salvaron de la quiebra en 2011 con 400.000 euros, en 2013 pusieron otros 800.000. Pero se van.

Garrido ya ha manifestado su deseo de salir en junio y sus acciones van sindicadas con las de la familia de Andrés, quien con todo el dolor de su corazón, abandonará como accionista el club del que salió con 12 años para convertirse en una de las figuras del mejor Barça y de la mejor selección española de todos los tiempos.

No todo es fútbol sin embargo para uno de los personajes de mayor renombre en el panorama balompédico nacional. Todos los deportistas de élite buscan el mejor modo de invertir las enormes cantidades de dinero que generan a través del salario que perciben en sus clubes o en las selecciones, cuando son internacionales, o de los contratos de publicidad.

Si hay un personaje del deporte español que goza de la empatía de la inmensa mayoría de los aficionados, sean seguidores o no de su equipo, ése es Andrés Iniesta. Desde que aquel inolvidable 11 de julio de 2010 hiciera feliz a toda España con aquel remate de rabia que dio el título mundial en la prórroga de una final agónica, este manchego ocupa un lugar en el corazón de la mayoría de los españoles. Desde aquel momento y desde antes, Iniesta no ha parado de ganar títulos que debemos traducir por fuerza en dinero y que, en su caso, ha visto la necesidad de moverlo.

Por esa razón, Andrés Iniesta es referente en el mundo de los negocios y no solo en el césped. La diversidad de sus inversiones de capital, generado a partir de sus ingresos en el Barça y de lo que ha venido dando la publicidad, es propia de un magnate emprendedor. El autor del gol de oro en Sudáfrica es la imagen marcas y campañas de CaixaBank, Helados Kalise, Seguros BBVA, Dentix, Sony, PS4 y el Xperia Z3, Nike Football, y Honda, entre otras.

La publicidad ha aumentado los ingresos de Andrés Iniesta (Fuentealbilla, Albacete, 11-05-1984), inmerso desde hace varios años en una frenética actividad empresarial vinculada en la mayor parte a su tierra. Bodega Iniesta es, desde 2010, el eje de la vida del jugador barcelonista como empresario. El año en que España ganó la Copa del Mundo, el futbolista apuesta por hacer realidad el sueño de la familia Iniesta Luján: construir una bodega propia, idea que se venía madurando desde 2000, para comenzar la elaboración de vinos a partir de sus propios viñedos.

En los años 90, José Antonio Iniesta, el padre del jugador, ex albañil, compra diez hectáreas de terreno donde decide plantar viñas, aumentando la extensión vinícola hasta las 120 hectáreas con variedades autóctonas e internacionales. Hace siete años comenzó la producción del vino 'Iniesta' y desde 2013, gracias al esfuerzo de Andrés, se amplía el negocio para producir también aceite, en este caso, bajo la marca 'Corazón Loco Oleo', un aceite virgen extra. Este negocio emplea a una veintena de personas de Fuentealbilla.

Andrés Iniesta Construcciones es otra sociedad del futbolista en su pueblo natal, dedicada a la construcción, reforma, rehabilitación y promoción de terrenos e inmuebles de todo tipo. Por su parte, la empresa Maresyterey SL, de la que también es administrador, está ubicada en Sant Feliú de Llobregat, la localidad donde se instaló con su familia cuando fichó por el FC Barcelona siendo un niño.

Pero en el fútbol está el principal negocio de Andrés Iniesta, que no oculta que quiere seguir vinculado a él cuando llegue la hora de colgar las botas. No descarta convertirse en entrenador, según ha confesado en entrevistas recientes. Su aventura con el Albacete Balompié que ahora dicen que abandona comenzaba en 2011: es a día de hoy el máximo accionista del Albacete Balompié, tras realizar una compra de acciones por valor de 420.000 euros. Su deseo era tan noble como llevar al Alba (con la publicidad de su bodega en las camisetas) de nuevo a la Primera División.

Andrés Iniesta no jugó el mejor partido de su vida aquel mes de julio de 2010. Fue dos años después de pasar a la historia del fútbol español cuando se convirtió en un un hombre casado: en julio de 2012 contrajo matrimonio (después de cinco años de relación) con Anna Ortiz, una interiorista catalana, en una boda celebrada en el castillo de Tamarit, en Altafulla (Tarragona). Un año antes del enlace había nacido Valeria, la primogénita, y a mediados de 2015 nació Paolo Andrea para traer la felicidad total a la familia, que en marzo de 2014 había pasado por el trance de la pérdida del segundo hijo que esperaban. Los suyos son lo primero para Andrés Iniesta, que no descuida sus negocios, vinculados a su tierra.