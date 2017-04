La culpa de la última bronca de Shakira y Antonella la tiene...¡un chorizo!

En las últimas horas se ha conocido un nuevo episodio en la contienda que libran las mujeres de Gerard Piqué y Leo Messi desde hace tiempo. Según revela la prensa, Shakira y Antonella Rocuzzo habrían tenido una gran bronca ¡por un chorizo! No, no es broma.

Según publica Informalia, Yanina Latorre, colaboradora de Los Ángeles de la Mañana, programa de la televisión argentina, dio los detalles de la bronca entre ambas: "Estaban en un asado, un domingo a la noche, en la casa de Messi, después de un partido del Barcelona. No son como los asados que hacemos nosotros, imagínate los asados que hace Messi, con parrillero incluido. Estaban Mascherano, Suárez, Piqué, Shakira, Antonella? y demás", comenzó diciendo Yanina.

La colaboradora siguió el relato: "El señor parrillero le sirve un chorizo a la señora Shakira, que no se olviden fue novia de Antonio de la Rúa, y ella empezó a grito pelado. '¡Sáquenme esto de mi vista! ¿Qué es esto que me sirven?'. Como si le hubieran servido un cacho de grasa", contó Latorre y añadió: "A Mascherano le habría calentado cabeza y habría dicho 'sáquenle el chorizo y no le sirvan más comida'. A partir de ahí, Shakira está prohibida en el palco de las mujeres del Barcelona".

Al parecer, la actitud de la cantante no gustó a Antonella, que lo interpretó como un gran desprecio. Este incidente es uno más dentro de la enemistad de la artista colombiana y la argentina. Una relación que comenzó con mal pie, pues Shakira comenzó a salir con Piqué después de que éste dejara a Nuria Tomás, una de las mejores amigas de Antonella. Debido a su enfrentamiento, la novia de Piqué ha decidido no acudir al enlace de Rocuzzo y Messi este verano.