El 'torpe' beso de Leo Messi a su novia en su boda hace arder las redes

Las ciudad argentina de Rosario fue este viernes escenario de la boda del astro argentino Lionel Messi y de Antonella Roccuzzo, su pareja desde 2009 -aunque se conocen desde niños- y madre de sus dos hijos, Thiago y Mateo.

El evento reunió a más de 260 invitados, entre ellos importantes personalidades del deporte mundial y famosos de otros ámbitos.

Miles de internautas, según recoge RT, felicitaron al futbolista a través de las redes.

Sin embargo, un video que recoge el momento en el que el deportista besa a su novia ha sembrado el estupor entre los usuarios, que llaman la atención sobre la 'torpeza' del delantero.--"Como un Tiranosaurio Rex": El 'torpe' beso de Messi a su novia en su boda hace explotar las redes --.

Messi went to kiss his bird like a T Rex would approach someone before scranning them