Gerard Piqué pierde 15.000 dólares en el casino como final de la boda de Messi

Dado que el enlace del futbolista del Barça y su esposa, Antonella Roccuzzo, se celebró en un complejo hotelero que tenía un casino no era descabellado pensar dónde acabarían la celebración algunos de los invitados de la boda. Teniendo en cuenta que Gerard Piqué es un apasionado del juego, el destino del central culé era incluso previsible. Y así sucedió: el defensa terminó en el casino, pero la suerte le esquivó.

Según publica Informalia, ha sido la gerente del complejo, Romina Freijomil, quien reveló en el programa de radio Radiopolis que Piqué acudió en un momento dado de la celebración a la sala VIP del hotel Casino City Center de Rosario, donde apostó y perdió 15.000 dólares.

No fue el único. Según añadió la propia gerente, muchos otros compañeros de Gerard accedieron a través de "pasillos internos" a la sala VIP con el objetivo de apostar. No obstante, Freijomil prefirió no dar nombres, aludiendo al contrato de confidencialidad que firmaron con la familia Messi: "Querían mucha privacidad de su evento y había que respetarla como profesionales que somos todos", señaló.

Al igual que su novio, Shakira también se convirtió en noticia. Si Piqué perdió 15.000 dólares en el casino, la cantante colombiana sufrió multitud de críticas tras presentarse en el enlace con un vestido repetido, que ya llevó hace un mes para un reportaje en una conocida publicación.